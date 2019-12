LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 63-56 | Serie A basket in DIRETTA | i meneghini cercano

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63-56 Terzo periodo in archivio, partita ancora a perta. 63-56 50% ai liberi per Brooks. 63-55 Alley oop di Rodriguez per la schiacciata di Brooks. 63-53 1/2 dalla lunetta per Rodriguez. 63-52 Due liberi a bersaglio per Hunter, fuga! 61-52 Ricci mette i piedi a posto e punisce la difesa meneghina, Markovic a quota 8 assist! 59-52 Gudaitis segna con fallo ma sbaglia il libero aggiuntivo. 59-50 Splendida azione dellasull’asse Teodosic-Gamble. 57-50 Teodosic batte Gudaitis con un sottomano impressionante. 55-50 Buona circolazione palla dell’che porta al tiro Rodriguez, tripla del -5. 55-47 Gudaitis prova a tenerelì. 55-45 Markovic sfidato il tiro realizza la tripla! Giornata di grazia per lui. 52-45 Micov preciso a cronometro fermo. 52-43 Penetrazione vincente di Teodosic. 50-43 Rubata e volata al ...

zazoomnews : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 31-27 Serie A basket in DIRETTA: tanto equilibrio sul parquet! - #Virtus… - zazoomnews : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 46-40 Serie A basket in DIRETTA: tentativo di fuga della Segafredo ma i meneghin… - zazoomnews : LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 24-20 Serie A basket in DIRETTA: primo quarto di grande intensità! - #Virtus… -