LIVE Trieste-Fortitudo Bologna 54-52 | Serie A basket in DIRETTA | testa a testa

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54-53 Sims trova il tiro libero. 54-52 DA TRE!!! CAVALIERO!!!! SORPASSO! 51-52 Realizzato anche il tiro libero da parte di Peric. 50-52 Peric prova ad accorciare: -2. 48-52 ARADORI!!!! DA TRE!!! CHE PARTITA DELL’AZZURRO! 48-49 Mitchell accorcia! -1 dei padroni di casa. 46-49 Stipcevic! +3. 46-47 Anche Jones fa en plein in lunetta. 44-47 2/2 di Robertson dalla lunetta. 44-45 ANCHE CAVALIERO DALL’ARCO! -1! 41-45 LEUNEN!!! DA TRE!!! +4! 41-42 Jones sfrutta i centimetri ed appoggia in retina! 39-42 Robertson realizza il canestro ed anche il tiro libero. 39-39 Peric torna a segnare! Parità all’Allianz Dome! 37-39 Subito Fernandez che colpisce al ferro! 35-39 Si riparte a! INIZIO TERZO QUARTO 18.12 Il secondo quarto va in archivio: laadopera il sorpasso grazie ad un ...

zazoomnews : LIVE Trieste-Fortitudo Bologna 0-0 Serie A basket in DIRETTA: tutto pronto all’Allianz Dome! - #Trieste-Fortitudo… - zazoomblog : LIVE Trieste-Fortitudo Bologna 0-0 Serie A basket in DIRETTA: tutto pronto all’Allianz Dome! - #Trieste-Fortitudo… -