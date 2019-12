LIVE Trieste-Fortitudo Bologna 35-39 | Serie A basket in DIRETTA | sorpasso degli emiliani

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.12 Il secondo quarto va in archivio: laadopera ilgrazie ad un ottimo Aradori e la freddezza dalla lunetta, che permettere di terminare all’intervallo a +4 su. FINE SECONDO QUARTO 35-39 Cavaliero dalla rimessa laterale: -4. 33-39 Aradori fa 5/5 al tiro libero. 33-38 Anche Sims non sbaglia: +5ospiti. 33-37 Aradori fa 11 punti in partita con 2/2 in lunetta. 33-35 Peric mette dentro il libero senza pressione. 32-35 Aradori trasforma ancora da dentro l’area e con la lunetta. 32-32 Mitchell trasforma dalla lunetta. 31-32 Coronica in area dopo lo scambio con Cavaliero! 29-32 Trasformato anche il tiro libero. 29-31 Bravissimo Aradori che entra in area sbilanciato e trova la giocata. 29-29 FERNANDEZ DA TRE!!! ANCORA!!! CHE PARTITA! 26-29 Sims entra in area e porta i suoi a +3. 26-27 ...

