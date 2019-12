LIVE Trieste-Fortitudo Bologna 29-29 | Serie A basket in DIRETTA | equilibrio all’Allianz

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29-29 FERNANDEZ DA TRE!!! ANCORA!!! CHE PARTITA! 26-29 Sims entra in area e porta i suoi a +3. 26-27 STIPCEVIC!!! DA TRE ANCHE LUI!all’Allianz Dome. 26-24 DA TRE!!! FERNANDEZ!!! +2. 23-24 SIMS!!! PENETRA E SCHIACCIA! 23-22 Sims fa 2/2 al tiro libero. 23-20 DA ROS! DALL’ARCO! Che tripla di. 20-20 Cinciarini! Pareggia i conti il capitano. 20-18 Jones! Mattonata poco dopo l’arco. 18-18 Da ros continua sulla falsariga di primo quarto. 16-18 Leunen subito! Che avvio degli ospiti. INIZIO SECONDO QUARTO 17.51 Primo quarto molto equilibrato dopo una buona partenza dia +6 dopo i primi minuti: Aradori e Robertson guidano lain un avvio spettacolare. FINE PRIMO QUARTO 16-16 Daniel realizza il primo canestro appoggiandosi al ferro. 16-14 Elmore sfonda in area! 14-14 Da ros pareggia subito ...

