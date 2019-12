LIVE Trieste-Fortitudo Bologna 0-0 | Serie A basket in DIRETTA | tutto pronto all’Allianz

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-0 Palla a due! Si comincia! INIZIO PRIMO QUARTO 17.28 Le squadre ultimano il riscaldamento. 17.26 Suona l’inno italiano. 17.25 Squadre pronte all’ingresso in campo. 17.23 Intanto si è conclusa la sfida tra Virtused Olimpia Milano: gli emiliani restano in testa alla classifica, respingendo l’assalto milanese. 17.21 Sarà una sfida importante per Reggio Emilia nel prossimo turno, considerando la classifica deficitaria: gli emiliani sono al 14° posto, nel limbo di metà classifica. 17.19 Nella prossima giornata, Pietro Aradori&Co. sfideranno Grissin Bon Reggio Emilia il prossimo 5 gennaio, mentreavrà un match fondamentale in ottica salvezza contro Pesaro in casa dei marchigiani. 17.17 Entrambe le compagini sono reduci da una sconfitta: i triestini contro Trento, per 80-53 in una sfida senza storia, e ...

