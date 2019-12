LIVE Tournée 4 Trampolini | Oberstdorf 2019 in DIRETTA | tutti contro Kobayashi

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazuione della Tournèe dei 4– La presentazione della gara di– Programma, orari, Tv della gara di– La cronaca della qualificazione di– I testa a testa della prima manche Buon pomeriggio e benvenuti alladella prima tappa delladei Quattro/2020 a, in Germania. Avrà inizio dunque quest’oggi la 68esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due manche, come di consueto, che si svolgeranno con KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti. Il favorito n.1 di uno degli eventi sportivi più seguiti dell’Europa centrale è indubbiamente ...

non_si_vince : RT @MaxxGhe: 26/12/1968. Prima data dei LED ZEPPELIN nella tournée americana: fanno da supporto ai VANILLA FUDGE e agli Spirit all'Auditori… - MaxxGhe : 26/12/1968. Prima data dei LED ZEPPELIN nella tournée americana: fanno da supporto ai VANILLA FUDGE e agli Spirit a… - non_si_vince : RT @MaxxGhe: 25/12/1968. I LED ZEPPELIN arrivano negli Stati Uniti: è stata pianificata la loro prima tournée negli States e nei giorni suc… -