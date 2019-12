LIVE Tournée 4 Trampolini | Oberstdorf 2019 in DIRETTA | pokerissimo Kobayashi!!! Il

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.30: Grazie per averci seguito, buona serata e appuntamento a mercoledì per la tradizionale sfida di Capodanno a Garmisch 19.28: Spettacolo, come sempre, adove per il secondo anno consecutivo il giapponese Kobayashi va ad imporsi e lascia a 10 punti il padrone di casa Geiger. Staccatissimo Stoch che si tira fuori dalla lotta pwer la Tournèe così come Tande, eliminato nella prima manche 19.27: Il giapponese non sbaglia un colpo, quinto successo consecutivo nella Tournèe per lui, secondo posto per Geiger, terzo per Kubacki 19.26: LA QUINTAAAAAAAAA!!! Kobayashi vola anche nella seconda manche, arriva a 134 metri e con un punteggio di 305.1 domina la gara e incanala la Tournèe di nuovo verso il Giappone 19.25: Tocca a Kobayashi 19.23: Riesce nel finale a tenere quota il tedesco Geiger che arriva a 134 metri. Il punteggio totale è ...

