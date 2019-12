LIVE Sci alpino | Slalom Lienz 2019 in DIRETTA | Shiffrin-Vlhova | duello all’ultima porta!

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.48: A tracciare la seconda manche sarà proprio il tecnico di Petra, l’italiano Magoni: vedremo se riuscirà con il disegno a favorire la sua atleta 12.45: Tre le azzurre qualificate per la seconda manche: Federica Brignone 14ma, Irene Curtoni 15ma e Lara Della Mea, 28ma e dunque terza a prendere il via nella seconda parte di gara 12.42: Nella prima manche è stata battaglia fra. La statunitense non ha scatenato tutti i cavalli nella prima parte di gara e si è scatenata nel finale dove ha rifilato tutto il distacco di 26 centesimi ad unaapparsa in crescita di condizione dopo le prove non straordinarie prima delle festività natalizie 12.40: Tra 20 minuti prende il via la seconda manche dellospeciale diCLICCA QUI PER LADELLA COMBINATA DI BORMIO DALLE ORE 11.00 (DOMENICA 29 ...

