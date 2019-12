LIVE Sci alpino oggi | le gare del 29 dicembre in DIRETTA | Paris sbaglia | Pinturault al

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 Ha vinto. Manche da campione, si porta al comando con 52 centesimi di vantaggio su Kilde e si rilancia prepotentemente per la vittoria della Coppa del Mondo assoluta. 14.30 L’azzurro Guglielmo Bosca, che non è uno slalomista, è nono a 6″72, addirittura dietro a Dominik. Ora si decide la gara, c’è il francese. Deve recuperare 94 centesimi a Kilde per vincere. 14.29 Danklmaier è sesto a 4″83.è ottavo, difficilmente resterà in zona punti. 14.27 Inforcata per Cater. Ora l’austriaco Danklmaier, che è un velocista. 14.26 INCREDIBILE! Meillard non ce la fa a scavalcare Kilde ed è secondo a 5 centesimi. Attenzione che il norvegese si sta candidando prepotentemente per la Coppa del Mondo generale.potrebbe batterlo il solo, a questo punto. Ora c’è lo sloveno ...

