LIVE Sci alpino oggi | le gare del 29 dicembre in DIRETTA | Paris guida la combinata a

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.17 Eccezionale superG di Pinturault, paga appena 0.94 daed è terzo. E’ un distacco risicatissimo, che il francese dovrebbe colmare agilmente in slalom. 11.15AL COMANDO! 35 centesimi di vantaggio su Kriechmayr! Era difficile chiedere di più all’azzurro, il tracciato era molto angolato, non proprio adattissimo alle sue caratteristiche. E ora il francese Pinturault, prova decisiva! 11.13 Ottima gara per Baumann, è secondo a 0.92 da Kriechmayr. E ora. 11.11 Ora l’austriaco Baumann, che da quest’annoggia per la Germania. Poi toccherà a Dominik. 11.11 Lo slalomista svizzero Simonet spigola ed è fuori! Incredibile, sono usciti tre atleti su quattro! Un superG davvero selettivo e difficilissimo! 11.09 Benissimo Kriechmayr nella parte alta, qualche errore nel finale. 1’33″77 per ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Lienz 2019 in DIRETTA: Shiffrin prima ma Vlhova è vicina! Seconda manche alle 13 - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Combinata Bormio 2019 in DIRETTA: Dominik Paris in gara con il n.6 - #alpino #Combinata #Bormio… - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Combinata Bormio 2019 in DIRETTA: Dominik Paris in gara con il ... -