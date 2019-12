LIVE Sci alpino oggi | le gare del 29 dicembre in DIRETTA | Mikaela Shiffrin vuole il bis a

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.03: bella prova della slovacca Vlhova che chiude con un vantaggio di 1″17 su Truppe 10.02: 91 centesimi di vantaggio all’intermedio per Vlhova 10.01: Tanta ombra, qualche errore per Truppe e il primo tempo di riferimento è 55″97. Tocca a Vlhova 9.57: A partire per prima sarà l’austriaca Truppe, poi a seguire nel primo gruppo Vlhova,, Holdener, Liensberger, Haver Loeseth, Swenn Larsson 9.53: I pettorali di partenza delle azzurre: Irene Curtoni con il numero 10, Federica Brignone 31, Lara Della Mea 36, Martina Peterlini 49, Marta Rossetti 56, Roberta Midali 63 e Anita Gulli 65 9.50: Vlhova e Holdener le due alternative alla statunitense per la vittoria di, mentre dall’Austria o dalla Svezia potrebbero arrivare le outsider Liensberger e Swenn Larsson 9.45: Come sempre sparuta la presenza italiana ...

