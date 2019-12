LIVE Sci alpino | Combinata Bormio 2019 in DIRETTA | Pinturault domina | grandi rimpianti

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52 La classifica ormai definitiva vedeprimo con 51 centesimi su Kilde e 56 su Meillard, quindi Tonetti quarto a 1.87, quinto Cochran-Seigle, sesto Allegre, settimo Caviezel, ottavo Jansrud, nono Kriechmayr, decimo Baumann. 16esimo Paris su Bosca. 14.50 Brodie Seger (CAN) conclude non senza errori in 19esima posizione a 11.25 dopo essersi fermato in pista. Ora parte Klemen Kosi (SLO). 14.49 Stefan Rogentin (SVI) chiude 11esimo a 4.35. Ora parte il canadese Brodie Seger. 14.47 Bryce Bennett (USA) taglia il traguardo in 12esima posizione a 5.48. Dopo la pausa toccherà allo svizzero Stefan Rogentin. 14.45 Il francese Blaize Giezendanner chiude 16esimo a 10.22 alle spalle anche di Paris 14.43 Il norvegese Jansrud è ottavo a 3″11. 14.42 E infatti Tonetti chiude quarto a 1″87. Il podio sembra maledetto per lui. 14.40 Ha ...

