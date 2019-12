LIVE Sci alpino | Combinata Bormio 2019 in DIRETTA | Dominik Paris in gara con il n 6

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLA PROVA DI SUPERG 11.02 Si riparte, in pista lo svedese Monsen. 11.00 Subito fuori Aerni, si è sganciato lo sci destro! La neve è ghiacciatissima, più dei giorni scorsi: una vera lastra. Cielo sempre velato amomentaneamente interrotta, ma Aerni per fortuna non si è fatto niente e non ha neppure danneggiato le reti. 11.00 INIZIATA LADI! Aerni in pista! 10.59 Ci siamo, lo svizzero Aerni, uno slalomista, al cancelletto di partenza. E’ stato campione del mondo innel 2017. 10.57 Attenzione a Riccardo Tonetti, l’unico, vero specialista italiano della. Oggi potrebbe stupire e magari agguantare quel podio sempre sfuggito in carriera. 10.54 I pettorali di partenza degli italiani: 6, 11 Tonetti, 32 Bosca, 37 Prast, 38 Casse, 42 Schieder. 10.50 L’altro ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Lienz 2019 in DIRETTA: che battaglia tra Shiffrin e Vlhova! L’Italia si aggrappa a Curtoni e… - zazoomnews : LIVE Sci alpino oggi le gare del 29 dicembre in DIRETTA: Mikaela Shiffrin prima a Lienz Dominik Paris a caccia di p… - zazoomblog : LIVE Sci alpino oggi le gare del 29 dicembre in DIRETTA: Mikaela Shiffrin prima a Lienz Dominik Paris a caccia di p… -