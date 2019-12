LIVE Reggio Emilia-Virtus Roma 96-88 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | i padroni di casa

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostratermina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA!batte96-88. 96-88 Canestro da due di Kyzlink sulla sirena. 96-86 Di nuovo Mekel in lunetta, altri due punti a referto. 94-86 Mekel segna altri due liberi. 92-86 Tripla dal palleggio di Baldasso! 35″ sul cronometro. 92-83 Mekel perfetto in lunetta. 90-83 Dyson converte due liberi, ultimo minuto di gioco. 90-81 Rimbalzo offensivo e appoggio di Johnson-odom, timeout. 88-81 Buona circolazione perimetrale die tripla di Baldasso che riaccende la sfida a 1’10” alla conclusione. 88-78 Owens lavora con il corpo e va fino in fondo. 86-78 Kyzlink invece è glaciale. 86-76 1/2 dalla lunetta per Owens, 3’22” alla fine. 85-76 Canestro formidabile di Upshaw cadendo ...

zazoomnews : LIVE Reggio Emilia-Virtus Roma 78-74 Serie A basket 2020 in DIRETTA: rimonta pazzesca dei capitolini ci si gioca tu… - zazoomnews : LIVE Reggio Emilia-Virtus Roma 15-4 Serie A basket 2020 in DIRETTA: avvio devastante dei padroni di casa! -… - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Virtus Roma 39-28 Serie A basket 2020 in DIRETTA: sempre +11 per gli emiliani! - #Reggio… -