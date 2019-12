LIVE Reggio Emilia-Virtus Roma 74-66 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | rimonta furiosa dei

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78-70 Penetrazione vincente di Dyson che si appoggia al vetro. 78-68 Due liberi messe a segno da Pardon. 76-69 Buford da tre punti riporta sotto la. 76-66 Gran movimento di Mikel che riporta la Grissin Bon a +10. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 74-66 Terminato anche il terzo periodo. 74-66 Schiacciata di Owens su assist di Poeta. 72-66 Palleggio, arresto e tiro di Kyzlink. 72-64 1/2 dalla lunetta di Vojvoda. 71-64 Tripla dal palleggio di Baldasso. 71-61 Pardon preciso ai liberi. 69-61 Tripla di Poeta che rimette in carreggiata. 66-61 Semigancio di Jefferson. 66-59 Rubata da Kyzlink che va fino in fondo a schiacciare. 66-57 Jumper di Kyzlink. 66-55 Canestro da tre punti di Candi. 63-55 Tripla dal palleggio di Kyzlink,torna sotto. 63-52 Canestro con i piedi sull’arco di Alibegovic. 63-50 Grandissimo ...

