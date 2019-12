LIVE Reggio Emilia-Virtus Roma 58-41 | Serie A basket 2020 in DIRETTA | ampio margine per i

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-41 Si chiude qui il primo tempo di gioco. 58-41 Rimbalzo offensivo e canestro di Pini. 58-39 Appoggio di Upshaw servito bene da Johnson-odom. 56-39 Manca il gioco da tre punti Upshaw che cominque guadagna due punti. 54-39 Risponde Pardon all’altezza dell’arco. 52-39 Super canestro di Rullo dal palleggio. 52-36 Tripla frontale di Upshaw,scappa nuovamente via. 49-36 Gran canestro di Pardon nonostante l’ottima difesa del suo uomo. 47-36 Canestro stile Nowitzki realizzato da Buford! 47-34 Magia sotto canestro di Johnson-odom. 45-34 Tecnico ad Alibegovic, ringrazia Mekel. 44-34 Palleggio, arresto e tiro pregevole di Alibegovic. 44-32 Tripla in transizione di Vojvoda! Timeout. 41-32 Buford prende in mano la. 41-30 Di nuovo impeccabile ai liberi Vojvoda. 39-30 Jumper elegantissimo di Buford. 39-28 ...

Relics_Live : Nuovo articolo: A Copy For Collapse @Interzone, Reggio Calabria (Testo e Foto di Gianni Vittorio) - ItaliaDiMetallo : Soul S Chains & Red Masquerade Live at Condor Club in provincia di Reggio Emilia | Italia Di Metallo -