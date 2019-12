Libri | eco-guerrieri e piccoli ecologisti sulla scia di Greta | volumi “green” per i

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Bambini che salveranno la terra,rivoluzionari verdi, eco-: l’editoria italiana, in risposta all’arrivo diThunberg e alla crescente sensibilità ambientale, si è popolata negli ultimi mesi di decine di titoli ecologici per l’infanzia. Sono storie di persone che stanno cercando di salvare il pianeta, prima tra tutti, ovviamente, la giovane attivista svedese. Sono, soprattutto, manuali che spiegano ailettori cos’è il cambiamento climatico illustrano, spesso con creatività, come cambiare i propri comportamenti per diventare più sostenibili e fare la propria parte. Non manca un invito a diventare attivisti, protestando e facendo sentire la propria voce pubblicamente, nella consapevolezza che la modifica delle proprie abitudini non basta. E poi ci sonoe favole anche solo per riflettere sul nostro rapporto con la natura, per immaginare e ...

