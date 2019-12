L’husky lasciato solo (Di domenica 29 dicembre 2019) È abbastanza comune per la maggior parte di noi imbattersi in numerosi animali randagi, sia gatti che cani, ma la maggior parte delle volte tendiamo a ignorarli. Ignorare è diventata una pratica comune per la maggior parte di noi, indipendentemente dal fatto che vediamo un animale in difficoltà o un essere umano. Tuttavia, a volte esistono anche molte di queste persone che sono attente a questi animali e si prendono cura di loro come se gli appartenessero. Una situazione simile si è verificata anche in questa storia; un povero cane è stato lasciato morire su un’autostrada, il poverino soffriva di fame e aveva molte ferite da curare. Numerosi passanti hanno ignorato questo povero cane morente, ma due motociclisti no. Stavano passando lungo questa autostrada nel loro viaggio verso casa ... Leggi la notizia su bigodino

