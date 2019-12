L’Eredità | Valentina Margiotta vince 210 000 euro – Video

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di domenica 29 dicembre 2019)a L'Eredità Si chiama, è nata a Torino, cresciuta a Lecce ma vive a Firenze e di professione fa la receptionist in un hotel. E’ lei la campionessa che ieri ha messo a segno un’importante vincita a L’Eredità, sbancando il gioco della ghigliottina. Dopo aver superato le diverse fasi del quiz e sconfitto i suoi avversari, la concorrente – campionessa in carica da venerdì – arriva al momento finale senza dimezzare mai il montepremi, giocando per un totale di 210.000. Le parole ‘indizio’ sono ‘Gerusalemme’, ‘quattro’, ‘fuori’, ‘castello’ e ‘lunghe’ e– dopo aver avuto a disposizione un minuto per riflettere – decide che è mura la parola chiave che avrebbe potuto legare quelle precedenti. Il ragionamento sembra filare ed ...

