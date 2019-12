LeBron James e Serena Williams nominati atleti del decennio dall’Associated Press

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Importante riconoscimento per. La stella dei Los Angeles Lakers e la tennista sono statirispettivamente atleta maschio e atleta donna dell’ultimodall’agenzia di stampa internazionale Associated. In questi dieci anniè stato probabilmente il giocatore di riferimento della NBA e ha vinto due titoli con i Miami Heat e poi uno storico con i Cleveland Cavaliers. Inoltre il giocatore dei Lakers ha raggiunto otto volte di fila le NBA Finals e vinto per tre volte il premio di MVP della stagione.ha superato la concorrenza di Tom Brady, stella dei New England Patriors (football americano) e quella, in ordine di voti, di Usain Bolt, Lionel Messi e Michael Phelphs., invece, ha vinto 22 Slam dal 2000 ad oggi e soprattutto è stata per moltissime stagioni la numero uno incontrastata. Una supremazia ...

GarauPina : RT @a_cattaneo: LeBron James quando si allaccia le scarpe in difesa, lo fa per davvero. 1° per Defensive Real Plus-Minus. Un dato ancor pi… - pfellini : NBA, Steph Curry (e non LeBron James) è il giocatore del decennio per il New York Times | Sky Sport - OA_Sport : L'Associated Press ha nominato LeBron #James e Serena #Williams come atleti dell'ultimo decennio. Battuti campioni… -