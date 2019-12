Le previsioni meteo di lunedì 30 dicembre

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ledi30– Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro nuvole e schiarite. Al Sud piovaschi al mattino. Ledi30– Giornata all’insegna del bel tempo su quasi tutta la penisola con isolati rovesci ma di modesta intensità. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo sereno sulle regioni settentrionali. Possibili banchi di nebbia interesseranno la Val Padana nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 10 gradi. Centro – Nuvole e schiarite su Marche e Abruzzo, cielo in prevalenza sereno sul resto del settore Condizioni di instabilità sulle Marche e sull’Abruzzo, cielo sereno sul resto del settore con ampi soleggiamenti sul versante tirrenico. Le temperature ...

fanpage : Previsioni #meteo #29dicembre. Domenica con vento e gelo, neve a bassa quota: ecco dove - TgrBasilicata : È arrivata la neve annunciata dalle previsioni meteo. Imbiancate #Potenza e provincia #IoSeguoTgr @TgrRai - meteosmit : Previsioni meteo aggiornate il 29/12 alle 06:05. -