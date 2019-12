Le previsioni meteo di lunedì 30 dicembre

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di domenica 29 dicembre 2019) Dopo i termometri insolitamente alti per il periodo natalizio, con l’approssimarsi della fine dell’anno arrivano clima invernale e temperature in diminuzione in tutta Italia. Per30sono attesi temporali residui in Sicilia e qualche nevicata sull’Appennino a quote collinari. Ci sarà invece sole in quasi tutta Italia e nebbie in Pianura Padana (LE). Leal Nord Al Nord è previsto tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno fatta eccezione, appunto, per i classici banchi di nebbia in Val Padana, soprattutto al mattino. Temperature massime comprese tra 6 e 10 gradi. A Milano nebbia e cielo nuvoloso, con termometro oscillante tra 2 e 4 gradi; idem a Torino, dove però le temperature saranno leggermente più basse, tra 0 e 2 gradi. Leal Centro Al Centro previsto tempo instabile su Marche e Abruzzo, mentre le regioni tirreniche e l’Emilia ...

