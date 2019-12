Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 3 Gennaio | freddo fino a

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ledell’Aeronauticaper i prossimi giorni in Italia. Martedì 31 dicembre al Nord cielo generalmente sereno un po’ ovunque ma con velature di passaggio; dal primo pomeriggio annuvolamenti più compatti sulla Liguria ma in un contesto asciutto; locali foschie dense o banchi di nebbia al mattino e dopo il tramonto sulla Pianura padana occidentale. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo a parte veloce transito di innocue nubi medio-alte sul settore peninsulare. Sud e Sicilia: addensamenti consistenti sulla Sicilia sud-orientale con associate residue piogge, in miglioramento pomeridiano; cielo limpido e terso altrove, ma con qualche velatura in arrivo dal pomeriggio e nuvolosità più importante dalla serata/notte sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria. Temperature: minime generalmente stazionarie o in lieve diminuzione sulla Pianura padana, sulle ...

TgrBasilicata : È arrivata la neve annunciata dalle previsioni meteo. Imbiancate #Potenza e provincia #IoSeguoTgr @TgrRai - Agenzia_Ansa : #Meteo | Le previsioni del tempo per oggi #29dicembre #ANSA - TgrRaiPuglia : Le previsioni #Meteo di #AlexGuarini - TGR #Puglia -