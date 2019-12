Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un quattro a zero pesante per l’Ascoli di Zanetti che cade al Vigorito e chiude l’anno con una sconfitta senza appello. Ledei bianconeri dopo la sfida con il Benevento: Leali 5: Quattro gol incassati, ma anche alcune buone parate che evitano un passivo peggiore. Sull’azione del poker giallorosso respinge ben due volte, ma non può nulla sul tocco di Sau.4,5: Mai in partita. Ammonito nel primo tempo, va fuori nella ripresa per un sacrosanto doppio giallo. Viola e Sau, quando accelerano, gli risultano imprendibili. Brosco 5: Rischia grosso nel primo tempo, quando tocca in area con la mano sul tiro di Coda. Nella ripresa Sau lo beffa con un tacco delizioso sul gol del momentaneo 2-0. Gravillon 5: Un ritorno al Vigorito da incubo per lui. Quasi becca il rosso per un intervento completamente ...

anteprima24 : ** Le #Pagelle dell'#Ascoli - Andreoni fa disastri, si salva Ardemagni ** - infoitsport : Le pagelle dell'Ascoli - Andreoni spinge, Cavion la decide - infoitsport : Le pagelle dell'Ascoli - Cavion ultimo a mollare. Male Ninkovic -