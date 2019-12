Le pagelle del Benevento – Sau formidabile | Tuia sontuoso

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti– Unmeraviglioso chiude l’anno nel modo migliore battendo l’Ascoli al Vigorito. Di seguito ledei giallorossi: Montipò 6,5: Un paio di cose niente male sullo zero a zero, quando è bravo a dire no ad Ardemagni su colpo di testa ravvicinato. La ripresa è ordinaria amministrazione. Antei 6,5: Inzaghi sceglie lui per il ruolo di terzino destro, la fiducia è pienamente ricambiata. Dà sicurezza e sfiora anche il gol prima di uscire per infortunio. (22’st Maggio 6,5: Entra con autorità e sfodera un servizio a 5 stelle per Coda che sfiora il gol nell’occasione)7,5: Gara da giocatore completo qual è. Secondo gol consecutivo, terzo in campionato. E se sotto porta si riscopre killer spietato, nel suo ruolo è maniacale. Anticipi e chiusure come se piovesse, preciso in fase di impostazione. Caldirola 6,5: Il senso ...

