Le notizie del giorno – Calciatore si schianta contro un muro e muore | botti dell’Inter

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Una tragedia nella notte scuote il mondo del calcio. Nelle ultime ore si è verificato un incidente mortale a Pachino in provincia di Siracusa, a perdere la vita Nino Malandrino, 19enne portiere del Rosolini, una squadra di calcio che milita nel campionato di Eccellenza. Ilè morto sul colpo, feriti anche altri due calciatori, F.C. di 20 anni ed M. S. di 23. I due si trovano ricoverati in prognosi riservata all’ospedale “Di Maria” di Avola. L’incidente si è verificato poco prima delle 3 in contrada Luparello. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Clamoroso Osvaldo, l’argentino ci ripensa e torna a giocare: c’è già la nuova squadra DETTAGLI Stagione molto importante, il club nerazzurro nell’ulimo match ha vinto agevolmenteil Genoa, la squadra di Antonio Conte ha risposto alla Juventus, le due squadre sono in testa alla classifica con lo stesso numero di ...

AnnaAscani : Il presidente #Conte ha appena dato due ottime notizie per scuola, università e ricerca. Che dimostrano che siamo p… - Agenzia_Ansa : I primi 20 anni del Millennio Ecco cosa ci lasciano. Venti notizie e 20 foto, dall'11 settembre all'iPhone, da Obam… - Agenzia_Ansa : #ponteGenova varato il quinto impalcato del nuovo viadotto. La nuova sopraelevata è già composta con 250 metri su 1… -