“Le grandi cose a piccoli passi” | le parole della moglie di Schumi sulle sue condizioni

Leggi la notizia su howtodofor

(Di domenica 29 dicembre 2019) Esattamente sei anni fa. Il 29 dicembre del 2013 Michael Schumacher inciampò in un sasso mentre sciavanevi di Meribel (Alpi francesiSavoia) e andò a sbattere con la testa contro un masso. Da allora la vita dell’ex campione del mondoFerrari è rimasta attaccata prima alle macchine poi alle cure, le ultime somministrate in gran segreto all’ospedale europeo Georges-Pompidou di Parigi (sottoposto a una terapia con cellule staminali). Da allora si sa pocodell’ex pilota di Formula Uno: la famiglia, i collaboratori più stretti e gli amici più fidati (tra cui Jean Todt, tra i pochi ad avergli reso visita) hanno alzato una cortina protettiva intorno all’uomo, chiedendo rispettoprivacy e tutelandolo dagli sciacalli dell’informazione che in questi anni hanno provato a intrufolarsi nella sua stanza sotto mentite spoglie per ...

FrancescoBonif1 : Confindustria lancia l’allarme: il sud va verso la recessione. Servono investimenti: strade, aeroporti, alta veloci… - fattoquotidiano : “Paperino” Sozzani e il caffè con Gavio per le grandi opere #FattoQuotidiano #edicola #29dicembre - Mov5Stelle : Mentre i cittadini onesti pagano le tasse, molti ladri milionari si godono la vita nei paradisi fiscali. Chi ha sba… -