Le due studentesse multate di 4000 euro per il blocco stradale

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Elena e Margherita, dueattive nel progetto IAM, il 16 ottobre erano ai cancelli della Superlativa a partecipare allo sciopero. Le due ragazze sono stateper ile dovranno pagare una multa di. Le duediper ilQuando fu approvato il primo decreto sicurezza, detto anche Decreto Salvini, fu chiaro l’obiettivo non era solo quello di rendere più difficile la vita degli stranieri in Italia abolendo la protezione umanitaria e creando all’istante migliaia di irregolari (per decreto). Perché tra i contenuti del provvedimento del governo gialloverde c’era la reintroduzione del reato di “” (depenalizzato nel 1999) con pene fino a sei anni di reclusione e l’estensione delle misure previste dal cosiddetto “DASPO urbano” per chiunque «ponga in essere condotte che limitano la ...

Patty17541 : RT @tdrclaudio: Elena Madei e Margherita Mastrantoni due studentesse multate di 4.000 euro per aver manifestato e bloccato per 10 minuti un… - AccettoAnna : RT @tdrclaudio: Elena Madei e Margherita Mastrantoni due studentesse multate di 4.000 euro per aver manifestato e bloccato per 10 minuti un… -