Le donne della Chiesa al Papa | «Rompere il muro della diseguaglianza»

(Di domenica 29 dicembre 2019) Anche lecattoliche non ci stanno più e protestano: «Nellasiamo discriminate». L’Osservatore Romano, il quotidiano ufficialeSanta Sede, dedica il suo supplemento “DonnaMondo” alleche vivono e lavorano all’interno, lasciando a teologhe,con l’abito religioso, giornaliste e vaticaniste straniere, lo spazio per dire, in rapporto alla questione femminile nella, ciò che pensano diFrancesco. Sono proprio loro a rivendicare che, all’internoloro, si sentono poco apprezzate per le loro competenze, spesso sottovalutate dalle stesseoltre che dagli uomini: «Anche in Vaticano lesono viste sempre disponibili al servizio, sempre docili ai comandi superiori». Lanciando un appello a superare unacattolica monocolore, dove solo gli uomini hanno incarichi di responsabilità ...

