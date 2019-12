Le donne che abbiamo scoperto nel 2019 e che dovremmo tenere d’occhio nel 2020

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 29 dicembre 2019) Alcune di loro sono state tra le figure più criticate, lodate, attese del, ragazze, che con i loro gesti, parole e azioni hanno plasmato il giudizio dei cittadini e dell’opinione pubblica. Se si volge lo sguardo all’indietro, mai come quest’anno vengono in mente i volti di così tanteche hanno contribuito a scrivere la storia. E forse viene anche da chiedersi se bisognava aspettare ilper avere un’agenda di eventi così piena di nomi femminili. Tra tutte, rimarrà impresso l’esempio dellecurde che nel nord est della Siria sono diventate il simbolo della resistenza e della lotta all’invasione turca contro il silenzio della comunità internazionale. Ma, oltre la tragedia, oltre la guerra, ci sono anche altreche in questoci hanno mostrato nuovi modi di fare politica, di parlare e di agire, e che ...

carlaruocco1 : Assolutamente vergognosa l'ironia sessista di Sergio #Berlato, consigliere regionale veneto di Fratelli d'Italia, a… - HuffPostItalia : La 'sardina' Jasmine Cristallo a Salvini: 'Sua figlia sa che espone donne per farle aggredire sui social?' - bancaetica : Su @AlleyOop24 del @sole24ore si parla delle donne che nel 2019 per la prima volta hanno raggiunto traguardi in set… -