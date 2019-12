Le condizioni di Schumacher a 6 anni dall’incidente | parla la moglie

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) A 6di distanza dal tragico incidente sugli sci che coinvolse il sette volte campione di Formula 1 Michael, ancora poco si sa sulle suedi salute. Negli ultimi giorni laCorinna ha rilasciato però alcune dichiarazioni lasciando presagire margini di miglioramento. Ledi MichaelEra il 29 dicembre 2013 quando il pilota, in montagna per trascorrere le vacanze natalizie con la famiglia, batté la testa contro una roccia durante una discesa di sci. Da allora la sua vita è profondamente cambiata, tanto che andò in uno stato di coma e dovette essere sottoposto a numerose operazioni. Del suo stato di salute si è sempre saputo poco. Lae i familiari hanno voluto preservare la sua privacy e non hanno mai rivelato particolari relativi alle sue cure. Secondo il parere di alcuni neurologi,sarebbe uscito dal coma per vivere in ...

Agenzia_Ansa : Sei anni fa il dramma di Michael Schumacher con la caduta sulle Alpi francesi ed un gravissimo trauma cranico. Da a… - CALCIOGEMINI : Sei anni fa il dramma di Michael #Schumacher con la caduta sulle Alpi francesi ed un gravissimo trauma cranico. Da… - Andrea80821276 : RT @Agenzia_Ansa: Sei anni fa il dramma di Michael Schumacher con la caduta sulle Alpi francesi ed un gravissimo trauma cranico. Da allora… -