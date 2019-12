Le bollicine italiane di tendenza per brindare al 2020

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 29 dicembre 2019) Berlucchi, il Franciacorta SatènFerrari, 100% chardonnay di montagnaCa' del Bosco, the best Champagne and Sparkling WineBellavista, Franciacorta da dessertBarone Pizzini, non dosato Masottina, il millesimatoValdo, Metodo Classico da uve "prosecco"Cantina Urbana, il Made in MilanoMirabella, il preferito da Wine SpectatorBiancavigna, il prosecco da chef Parusso, da uve NebbioloCostadoro, il bio veganoSarune, senza solfitiFoss Marai, il prosecco delle terre storiche di ConeglianoMontelvini, il prosecco extra dry made in AsoloBosca, il Moscato secco da aperitivoMionetto, Cartizze da medaglia d'oroSpumanti italiani 2019Villa Franciacorta, il profumo di frutta e fioriDonnafugata, lo spumante sicilianoCoronea, il Franciacorta di vero lussoDerbusco Cives, 48 mesi sui lievitiTenute Rubino, il recupero del SusumanielloMassimago, il mezzo litro Mosnel, pas dosè e rosèCol Vetoraz, Millesimato ...

Albergomagazine : Capodanno 2019: solo bollicine italiane per il brindisi in 2 locali su 3. Oltre 5 milioni e mezzo di persone scelgo… - gigiveronesi : FIPE: capodanno 2019 all'insegna del Made in Italy, solo bollicine italiane per il brindisi, in 2 locali su 3; oltr… -