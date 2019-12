L’attore Zac Efron è quasi morto mentre girava un reality di sopravvivenza | trasportato

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 29 dicembre 2019) L’attore Zacha rischiato di morireunZac, l’ex star di High School Musical, èunin Papua Nuova Guinea. Il programma televisivo didurante il quale l’attore ha avuto un incidentemortale si chiama proprio “Killing Zac“. Nell’attore avrebbe dovuto mostrare di sapersela cavare sull’isola per un mese intero. Secondo quanto riporta Daily Mail, il 32enne ha contratto una “forma di tifo o simile infezione batterica” ed è statod’urgenza in aereo in condizioni gravi a Brisbane, in Australia. Ricoverato in emergenza all’ospedale di guerra di St Andrews a Spring Hill, ora le condizioni di Zacsono “stabili”. L’attore ora è in cura negli Stati Uniti. Ilè atteso per giugno 2020, ...

