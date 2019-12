La valanga in Val Senales è un allarme sulla sicurezza delle piste 

Leggi la notizia su agi

(Di domenica 29 dicembre 2019) È di quattro persone uccise dalle valanghe il tragico bilancio dell'ultimo fine settimana del 2019 sulle montagne del Trentino Alto Adige. Una madre di 25 anni, sua figlia di 7 anni e un'altra bambina sempre di 7 anni, tutte di nazionalità tedesca, morte dopo che la slavina le ha travolte mentre stavano sciando su una pista regolarmente battuta in Val Senales in provincia di Bolzano, è episodio che dovrà far riflettere ancorsulle piste da sci. Spesso per offrire percorsi mozzafiato si scelgono piste o "stradine" che scendono a ridosso di pareti rocciose o su pendi particolarmente stretti e ripidi. Oggi sul massiccio del Brenta, il gruppo di montagne del Trentino nella zona della Valrendena (Madonna di Campiglio-Pinzolo), uno scialpinista trentino di 28 anni originario della Val di Non, ha perso la vita dopo che unalo ha travolto mentre ...

