Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Il, in questi giorni, è uno dei prodotti più acquistati e consumati.Puglia haperò un allarme che interessa tutta Italia. “Le festività ancora in corso devono servire a riavvicinare i pugliesi al consumo dilocale che in Puglia paradossalmente è tra i più bassi d’Italia, nonostante la regione abbia 800 chilometri di costa e una tradizione marinara molto forte. Occhio però all’origine delacquistato, con le insidie nel piatto come per il filetto di brosmeper baccalà, uno dei piatti tipici della vigilia servito in umido o fritto“. Così Savino Muraglia, presidente diPuglia, in una nota. Quasi 8 pesci su 10 consumati in Italia sono stranieri, prosegue, “spesso senza che i consumatori lo sappiano, soprattutto a causa della mancanza dell’obbligo dell’indicazione di origine ...

zazoomblog : La ‘truffa’ del pesce l’allarme lanciato da Coldiretti: “E’ asiatico ma viene spacciato per italiano. Ecco i trucch… - anna95859997 : @boanerges573 @aspettaaspetta Hanno comprato questi palazzi all'insaputa del papa ? Ok, prendiamola per vera la cos… - GianlucaBeccato : Per i Senatori. Alla ricevitoria del lotto di San Martino di Venezze (RO),nella truffa,non hanno voluto ricaricare… -