Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 29 dicembre 2019)per il. La vittima è un uomo nigeriano di 45 anni. Temperature in calo in tutta Italia.per il. Il corpo senza vita dell’uomo di 45 anni è stato rinvenuto da alcuni passanti nella serata di sabato 28 dicembre 2019. La chiamata ai soccorsi non è servita a salvare la vita al clochard di origine nigeriana. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’extracomunitario. Nelle prossime ore il magistrato potrebbe autorizzare l’autopsia sull’uomo anche se la causa della morte dovrebbe essere ipotermia. In questi ultimi giorni le temperature sono diventate rigide al Nord Italia e la notte per iè sempre a rischio.Il corpo senza vita del 45enne è stato rinvenuto in un giardino pubblico a. Durante una ...

NewsMondo1 : La strage silenziosa del freddo, senzatetto morto a Verona - SensoDiNausea : RT @bubwine: Una strage silenziosa di italiani. A questo papa non interessa. Lui pensa ai #migranti pardon, clandestini.. @RogerHalsted @Se… - bubwine : Una strage silenziosa di italiani. A questo papa non interessa. Lui pensa ai #migranti pardon, clandestini..… -