La sfida di Tokyo | missione militare in Medio Oriente

Leggi la notizia su it.insideover

(Di domenica 29 dicembre 2019) Le acque dello stretto di Hormuz ribollono di tensioni. Mentre lo scorso 27 dicembre Iran, Russia e Cina davano il via a quattro giorni di esercitazioni militari congiunte, il Giappone approvava l’invio di alcune unità delle Forze di autodifesa inal fine di garantire la sicurezza della navigazione nella regione. La decisione del governo di Shinzo Abe è arrivata dopo le ultime, ennesime, scintille tra Stati Uniti e Iran e dopo i numerosi incidenti registrati nell’area ai danni di petroliere. Piccolo particolare: i nipponici non parteciperanno alla coalizione a guida Usa varata da Washington per pattugliare la zona ma agiranno in totale autonomia. Ladidurerà un anno e punterà a salvaguardare gli interessi del Paese e non quelli degli americani, visto e considerando i buoni rapporti che intercorrono tra i giapponesi e Teheran. Se non è una svolta ...

