La Roma verso la cessione | per l' acquirente Friedkin un investimento da 780 milioni

(Di domenica 29 dicembre 2019) È imminente il cambio di proprietà per la. Proseguono le trattative tra il presidente giallorosso James Pallotta e il magnate americano Danper il passaggio della maggioranza delle azioni della società di Trigoria.I due imprenditori anche nelle ultime ore hanno portato avanti i colloqui riguardanti il club, ma - per il momento - sulla trattativa regna il silenzio e la riservatezza tipico delle fasi finali di questo tipo di affari. Silenzio (molto indicativo) anche sulle dichiarazioni di uno degli avvocati coinvolti nell’affare che nelle scorse ore aveva dichiarato al portalepress.net che “secondo me raggiungeremo l’accordo finale prima del nuovo anno”.Notevoli passi avanti sono attesi già dalla giornata di doman, 30 dicembre, quando tutti gli advisor coinvolti nella discussione riprenderanno a lavorare alacremente. ...

