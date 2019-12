La ricetta della crostata strudel di Anna Moroni da Ricette all’italiana

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di domenica 29 dicembre 2019) Con lediquesta volta lodiventa unae l’idea ci piace moltissimo. E’ una delleche non potete perdere, unadolce che la maestra in cucina ha suggerito nella puntata del sabato su Rete 4. Con Davide Mengacci la simpatia è sempre n cucina ma èche rendeil programma di cucina perfetto. Prima e dopo il Tg4è sempre da seguire e ladiè davvero una golosa idea non solo in questo periodo di feste ma anche per la colazione e la merenda di tutti i giorni. Seguiamo nel dettaglio le dosi degli ingredienti e poi possiamo scegliere se preparare in casa la pasta frolla o comprarla già pronta.CON LAIngredientidi: 1 panetto di pasta frolla, 100 g ...

CristinaParani1 : RT @Cucina_Italiana: Questa è la nostra versione della #Pavlova, arricchita per le #feste con melagrana e con un cuore goloso al centro, si… - Cucina_Italiana : Questa è la nostra versione della #Pavlova, arricchita per le #feste con melagrana e con un cuore goloso al centro,… -