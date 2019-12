La Pupa e il Secchione 2020 | Paolo Ruffini dimentica Diana con un’altra?

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 29 dicembre 2019)ritrova l’amore prima de Lae ile l’addio aDel Bufalo? Prima di Natale è arrivata la conferma:Del Bufalo si sono lasciati dopo ben quattro anni di storia d’amore tra alti e bassi. A rivelarlo è stata la stessa attrice in uno sfogo su Instagram, in cui ha lasciato intendere una separazione molto dolorosa. In una intervista a Novella 2000, invece,aveva minimizzato la crisi, smentendo la separazione e ammettendo però che stavano attraversando un momento negativo. Dopo l’addio aDel Bufalo, il conduttore della nuova edizione de Lae ilsembra aver trovato un nuovo amore:e Susanna stanno insieme? A portare alla luce lo scoop è stato Diva e Donna. I due sono stati immortalati insieme dopo una serata al ristorante, ai Parioli di Roma. Dopo cena, ...

