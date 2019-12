La ministra renziana Bellanova contro il reddito di cittadinanza | Lezzi M5s | “Se le fa

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) La nuova spallata di Italia Viva alla stabilità del governo giallorosso arriva dalladelle Politiche agricole, Teresa, che in un’intervista a Repubblica attacca ildi: “Mi aspetto che il governo cambi passo e che non ci siano totem. Suldifacciamoci una domanda e diamoci una risposta: quelle risorse vanno indirizzate in modo più proficuo”, ha detto. A reagire è la senatrice M5s Barbara: “Allafa schifo ildi. La maggioranza del governo di cui fa parte non ha intenzione di abrogarlo anzi intende migliorarlo. Perché non si dimette? Perché non lascia l’incarico e fa cadere il governo per andare a nuove elezioni?”, scrive su Facebook.sono già stata protagoniste a cavallo di Natale di una polemica sui fondi destinati ...

