La giocatrice professionista di League of Legends | Maria “Remilia” Creveling | è

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 29 dicembre 2019)"Remilia", una ex pro-player e streamer diof, si è spenta alla giovane età di 24 anni.Remilla iniziò la sua carriera nel 2013, giocando come supporto per il team nordamericano Curse Academy. Nel 2015 entrò a far parte del team Misfits, in seguito rinominato Renegades, dove riuscì a farsi valere durante i playoff della NACS 2015 (North American Challenger Series), ottenendo così un posto allaofChampionship Series, il campionato più importante legato al titolo Riot Games.Questo rese Remilla la primadonna a partecipare nella LCS. Sfortunatamente, l'anno successivo dovette abbandonare il team a causa di alcuni problemi di salute. Rientrò nelle scene professionali a settembre 2016 come membro di Kaos Latin Gamers. Dovette purtroppo abbandonare anche quel posto a causa di un problema alle corde vocali, il quale necessitava di un ...

Eurogamer_it : Condoglianze per #Remilia, giocatrice professionista di #LeagueOfLegends, morta a soli 24 anni. -