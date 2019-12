La fortezza Russia resiste alla “guerra fredda del gas” (Di domenica 29 dicembre 2019) Mosca è il crocevia del gas. Il 2020 si preannuncia un anno di rafforzamento geopolitico per la Russia nella partita geopolitica per la produzione e il commercio dell’oro blu all’interno della piattaforma euroasiatica. L’assalto degli Stati Uniti alla posizione di forza del Cremlino può ritardare ma non compromettere la costituzione di un sempre più saldo pivot strategico del gas naturale negli immensi territori della Federazione. Tre sono le direttrici su cui si ramifica la proiezione russa. Ognuna di esse segue il percorso di un gasdotto. Le rotte dei gasdotti, fa notare Pharag Khanna in Connectography, sono tra le principali infrastrutture che disegnano le gerarchie dell’attuale ordine internazionale e aiutano a capire rapporti di forza, amicizie e rivalità. E il caso russo esemplifica al meglio questa situazione. La Russia, infatti, rafforzerà notevolmente il suo ... Leggi la notizia su it.insideover

