La famiglia Boccia a Pietrelcina | il Ministro | “Atmosfera fantastica” VIDEO

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Non è Natale senza la tradizione del presepe e a, il paese di San Pio, non può mancare la rappresentazione della natività. Dal 1987 si svolge il Presepe Vivente negli stretti vicoli del borgo natale di Padre Pio e coinvolge tantissimi abitanti del paese. Una location suggestiva e accogliente, gremita di fedeli, dove nella serata conclusiva si è registrata anche la visita di Francescoper gli Affari regionali e le Autonomie nel secondo governo Conte, che ha accolto l’invito del sindaco Masone. Ilha trascorso le festività natalizie tra la Puglia e il Sannio con la figlia Gea e la moglie Nunzia De Girolamo, che nel corso della visita asi è cimentata nel fare i caratteristici “cicatielli” in una delle scene del presepe. “Bellissimo il presepe vivente nel paese ...

