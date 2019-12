Kylie, Meghan, Mike. Ora influencer e tv ispirano i nomi di Fido (Di domenica 29 dicembre 2019) Anna Muzio Dai figli dei vip alle serie in onda: ecco chi suggerisce come battezzare i propri cani C'erano una volta Fido, Rex, Black: nomi solidi, che individuavano a colpo sicuro il componente di famiglia a quattro zampe. Poi la gamma si è ampliata, quasi a dismisura. E come i nomi degli umani ha preso a seguire mode e ossessioni dell'epoca corrente. Lo dimostra il report sui nomi di cani più diffusi nel 2019 realizzato da Rover.com, rete mondiale di pet sitter e dog walker, che ha analizzato i dati di oltre due milioni di cani in tutto il mondo. Stilando una «top 100» al maschile e femminile. Si scopre quindi che molte delle new entry si ispirano alle serie tv più amate. Come i protagonisti di Stranger Things Joyce (+400 per cento rispetto al 2018), Mike (+111 per cento) e Dustin (+100 per cento). O de La casa di carta: Tokyo è in crescita del 167 per cento mentre i ... Leggi la notizia su ilgiornale

