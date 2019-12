KLAUS Il primo | vero | film di Natale di Netflix sul bisogno di comunicazione

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di domenica 29 dicembre 2019)ha realizzato quest'anno il suodiper il pubblico globale, puntando sull'animazione con Sergio Pablos

Stevefromit : RT @3cinematographe: #KlausISegretiDelNatale: 5 motivi per vedere il primo film d'animazione #Netflix - ricgazza : Klaus, che con la sua band è stato il primo rocker duro occidentale a suonare in URSS, nel 1988, con 10 date a Leni… - RBcasting : Nuove clip per #Klaus, il film di #Natale targato #Netflix. Con le voci italiane di Marco Mengoni, Francesco Pannof… -