Juventus | Pjanic | «Sconfitta in Supercoppa? Chiediamo scusa ai tifosi»

(Di domenica 29 dicembre 2019) Le parole di Miralem, centrocampista in forza alla, presente al Globe Soccer Award di Dubai Ecco le dichiarazioni di Miralemdall’evento Globe Soccer Award tenutosi a Dubai, durante il quale ha ricevuto il premio il premio alla carriera. «Sarri rispetto ad Allegri è un allenatore diverso, ha un’altra mentalità calcistica. L’importante, comunque, è cercare di vincere trofei, cosa che abbiamo sempre fatto. La Lazio e la Roma sono avversarie forti per lain Serie A, così come l’Inter. Noi intanto continuiamo anche a puntare la Champions League e ci scusiamo per aver perso laItaliana». Leggi su Calcionews24.com

