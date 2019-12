Juventus in agguato su Donnarumma | il nodo anti Milan

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Latenta l’affondo per: ildeve risolvere la questione rinnovo per blindare il portiere Il futuro di Gianluigiverrà deciso nelle prossime settimane, quando si siederà al tavolo con l’agente Mino Raiola e i dirigenti delper trattare il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2021. Nel caso in cuinon rinnovasse, lasarebbe pronta all’affondo per strappare il giovanissimo talento italiano alla concorrenza europea. Leggi su Calcionews24.com

