Leggi la notizia su quattroruote

(Di domenica 29 dicembre 2019) Nel corso dei primi undici mesi del 2019, laha immatricolato in Italia 15.494 vetture, per una quota pari allo 0,87% del mercato, mentre lane ha targate 7.636, per una quota dello 0,43% (dati Unrae). Ecco laal direttore corporate sales dellaItalia,.Che bilancio può fare del 2019 sul fronte delle auto aziendali? E quali sono le sue previsioni per il 2020? Il settore delle auto aziendali nel 2019 si è mantenuto sostanzialmente sui livelli del 2018. Molte erano le paure iniziali, legate soprattutto allintroduzione del sistema ecobonus-ecomalus e ai dubbi sul futuro del diesel. In realtà, il settore ha reagito con grande razionalità, pertanto non si è assistito ad alcun cambiamento particolare, con il diesel che si è confermato ancora la soluzione migliore per le flotte a percorrenze medio-lunghe e con lecotassa ...

dinoadduci : Jaguar Land Rover - La nostra intervista a Francesco Romersi - VoomMotors : RT @LandRoverItalia: Abbiamo portato l'inverno ad un livello superiore con Nuova Defender al Jaguar Land Rover Chalet de L’Ange, con il nos… - surajpandherSp : RT @LandRoverItalia: Abbiamo portato l'inverno ad un livello superiore con Nuova Defender al Jaguar Land Rover Chalet de L’Ange, con il nos… -