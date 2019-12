Italiano muore alle Barbados in vacanza | la famiglia accusa i medici locali

Leggi la notizia su viagginews

(Di domenica 29 dicembre 2019) Un cittadinonel corso di unacon la sua. Quest’ultima punta il dito contro gli scarsi servizi del posto. Doveva essere una magnificaper un, il povero Cristian Di Marco. Ma quel soggiorno è stato l’ultimo compiuto in questo mondo per lui, un artigiano di … L'articoloinlaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fattoquotidiano : Barbados, muore italiano di 43 anni in vacanza con la famiglia. Colletta tra amici e parenti per pagare il rientro… - zazoomblog : Barbados muore italiano di 43 anni in vacanza con la famiglia. Colletta tra amici e parenti per pagare il rientro d… - BellaFranzz : RT @fattoquotidiano: Barbados, muore italiano di 43 anni in vacanza con la famiglia. Colletta tra amici e parenti per pagare il rientro del… -